Hij was ooit minister en oorlogsdokter. Vandaag bouwt de onvermoeibare chirurg Réginald Moreels een medische post en opleidingscentrum uit in een van de meest verscheurde regio’s van de wereld: Beni, Oost-Congo. Deze week neemt hij plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de tegenwoordige tijd.