De Tijdcapsule | Accordeonist Philippe Thuriot: 'Optreden is fysiek én psychologisch een uitdaging'

De accordeonist Philippe Thuriot is al 30 jaar te zien op internationale podia. Zijn jongste wapenfeit 'Looking Within', een programma met composities van Bert Joris dat Thuriot samen met het Brussels Jazz Orchestra bracht, wordt lovend onthaald. Deze week neemt hij plaats in De Tijdcapsule om vragen te beantwoorden over zijn verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.