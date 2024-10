De Tijdcapsule | Bart Van Loo: 'Vanaf 19 uur gaan mijn sociale media dicht'

Vorige maand verscheen 'Stoute schoenen', het sluitstuk van het Bourgondische tweeluik waarmee Bart Van Loo (51) momenteel op theatertournee trekt. Deze week neemt hij plaats in de Tijdcapsule. Vandaag: de toekomstige tijd.

Welk advies moet u dringend opvolgen?

'Minder internet en sociale media. En dan heb ik al de Freedom-app ingelast waarmee ik dagelijks pauzes inlas. Ook vanaf 19 uur gaan sociale media dicht. Maar zeker met de promotie van mijn boek en de tournee ontkom ik er niet aan en maak ik mezelf wijs dat ik ze nodig heb. Vanaf 20 december volgen twee maanden digitale detox. Dat doe ik ook elke zomer. Het doet deugd.'

Waar wilt u per se nog naartoe?

'Naar het praalgraf van Maximiliaan van Oostenrijk in Innsbruck en naar Yuste in Spanje, waar keizer Karel stierf. Maar ik neem me vooral voor om in 2026 een sabbatical te nemen: even écht ademen en verder niks, niks, niks. We deden dat al eens nadat 'De Bourgondiërs' was ontploft. Mijn dochter nam verlof in de kleuterschool en we trokken zes weken naar Noorwegen, dan drie weken thuis, zes weken Griekenland, drie weken thuis, zes weken Zuid-Afrika en vervolgens weer het normale leven. Dán deconnecteer je echt van het leven waarin elke dag gepland is en dit moet en dat moet.'

Waaraan merkt u dat u ouder wordt?

'Mijn blonde haar begint grijs te tinten, ik heb af en toe sportblessures en de drie, vier kilo te veel krijg ik er niet af - ik vóél ze wel. Ik merk het ook aan de mensen rond mij die oud worden. Ineens zijn mijn ouders tachtig. En ik de vijftig voorbij. Ik heb niet zóveel tijd om daarmee bezig te zijn, maar besef wel: iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.'

Waar ziet u uzelf binnen 10 jaar?

'Ik hoop: gezond aan de zijde van mijn vrouw, terwijl onze dochter gelukkig op kot is. Ik hoop ook dat mijn ouders dan kranige negentigers zijn en ik een boek heb geschreven dat helemaal anders is dan de vorige. Dat is het droomscenario. Het zou ook kunnen dat ik met mijn gezondheid begin te sukkelen. Zoals mijn grootvader, mijn kranige vava die ik me herinner in zijn rolstoel, nadat hij zijn evenwicht en spraak was verloren. Of dat ik er niet meer ben. Ik moet gewoon nú het leven dat ik leid savoureren en goed voor mezelf en mijn naasten zorgen.'

Wat wilt u ooit nog doen maar zal er wellicht nooit van komen?

'Gitaar leren spelen, een culinaire opleiding volgen, en in een koor zingen.'

Hoe zal het leven op aarde er over 200 jaar uitzien?

'Ofwel volkomen gedigitaliseerd en gerobotiseerd tot in onze buis van Eustachius, ofwel het tegenovergestelde: terug naar vroeger, bijvoorbeeld wegens een wereldwijde, aanhoudende elektriciteitspanne. Misschien verkies ik stiekem dat tweede. Ik wil niet terug naar de tijd zonder tandartsen, maar door al die digitalisering dreigen we onszelf als mensheid te verliezen. Ja, je kan een vriend aan de andere kant van de wereld zien, maar we sturen ook berichtjes naar iemand op een meter afstand. Daarin zit alles: we organiseren het zodanig dat we op de duur niet meer met elkaar hoeven te spreken. Verliezen we zo net geen verbinding?'

Bio Bart Van Loo (51) ruilde in 2006 het onderwijs in voor een leven als schrijver en conferencier. Met het bejubelde 'De Bourgondiërs' (2019) over de vroege Nederlandse eenwording schreef hij het best verkochte Belgische boek in tien jaar. Recent verscheen 'Stoute schoenen', het sluitstuk van het Bourgondische tweeluik, waarmee hij nu op theatertournee trekt. www.stouteschoenen.eu