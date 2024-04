De Tijdcapsule | Benoît Mintiens (oprichter horlogemerk Ressence): 'Ik wil de haute horlogerie deze eeuw inloodsen'

De Antwerpenaar Benoît Mintiens gooit internationaal hoge ogen met zijn eigenzinnige horlogemerk Ressence, dat lid is van de Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), het prestigieuze genootschap van de beste horlogemerken ter wereld. Deze week neemt hij plaats in De Tijdcapsule, om in vier afleveringen vragen te beantwoorden over de verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.