De Tijdcapsule | Bruno Vanden Broecke: ‘Sinds mijn moeder is overleden, is ze twee keer in een droom opgedoken’

Met zijn collega’s van ‘Het Eiland’ hield hij onlangs een reünie, die als tv-special te zien zal zijn. In september speelt hij vijf theatermonologen in één dag om zijn 50ste verjaardag te vieren. Deze week neemt Bruno Vanden Broecke plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de oneindige tijd.