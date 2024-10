De Tijdcapsule | Elke Geraerts (CEO Better Minds at Work): 'We leren kinderen op school niet hoe ze zich moeten concentreren'

Bio

Elke Geraerts (42) is geboren in Bilzen. Aan de Universiteit van Maastricht studeerde ze psychologie. Ze behaalde er ook een doctoraat over traumageheugen. Nadien werkte ze als onderzoekster aan de universiteiten van Maastricht, Harvard (VS), en Saint Andrews (Schotland) en aan de Erasmus University in Rotterdam. Geraerts is als gastprofessor verbonden aan de UGent. In 2014 richtte ze haar organisatie Better Minds at Work op, een consultancybedrijf rond mentale veerkracht en leiderschap. Het bedrijf had in 2023 een brutomarge van 1,3 miljoen euro en een winst 807.000 euro. Geraerts schreef vier boeken, waaronder 'Mentaal kapitaal' en dit jaar 'Focus is het nieuwe goud'.