De Tijdcapsule | Emna Everard (ecowebshop Kazidomi): 'Werk en privé scheiden is voor mij geen noodzaak'

De Brusselse onderneemster Emna Everard (31) kreeg het ondernemerschap naar eigen zeggen met de paplepel ingegoten. Haar ecowebshop Kazidomi kondigde begin dit jaar een samenwerking met Delhaize aan. Deze week neemt Everard plaats in De Tijdcapsule, om in vier afleveringen na te denken over de verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.