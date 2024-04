De Tijdcapsule | Inge Onsea (Essentiel Antwerp): 'Romance met Bollywoodacteur veranderde mijn leven'

Al 25 jaar staat Inge Onsea als creatief directeur aan het hoofd van Essentiel Antwerp. In september opende het modemerk een eerste boetiek in New York, waarmee het zijn boomende Amerikaanse verkoop wil laten voortgroeien. Deze week neemt Onsea plaats in De Tijdcapsule, om vragen te beantwoorden over haar verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.