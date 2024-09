De Tijdcapsule | Kathy Dewitte: ‘De tijd gaat voor mij te snel, dus meestal hol ik’

Hoeveel uur hebt u vannacht geslapen?

'Een vijftal uur. Slapen is... ik zal niet zeggen een waste of time, want ik slaap graag, maar wel iets waar ik weinig tijd voor neem. Er is zeker onderzoek dat zegt dat dat ongezond is. Maar ik voel me niet moe en gebruik de avond voor de dingen waarvoor ik overdag geen tijd heb. Zoals rustig enkele mails lezen of samen met mijn vriend in de zetel nog even het nieuws meepikken.'