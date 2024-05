Op zijn recente aandeelhoudersvergadering kon de maritiemedienstverlener DEME uitpakken met prima jaarresultaten en een fors koersherstel sinds Nieuwjaar. Deze week neemt CEO Luc Vandenbulcke plaats in De Tijdcapsule om in vier afleveringen vragen te beantwoorden over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd.