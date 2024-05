De Tijdcapsule | Pascale Van Damme (voorzitster voetbalbond): 'Mijn beslissingen zijn me niet altijd in dank afgenomen'

Een jaar geleden werd ze de eerste vrouwelijke voorzitter van de Belgische voetbalbond. Een van haar eerste grote missies was het vrouwen-WK in 2027 naar België halen. Of dat gelukt is, wordt vrijdag bekendgemaakt. In de tussentijd neemt Pascale Van Damme plaats in De Tijdcapsule om in vier afleveringen na te denken over haar verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.