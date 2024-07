De Tijdcapsule | Sam Chartouni (Aerobel): 'Hopelijk komen al mijn concurrenten naar mijn begrafenis'

De Limburgse ondernemer Sam Chartouni (30) ontwikkelde een technologie om aerogel, een dure superisolator uit de ruimtevaart, duurzaam in te zetten in de bouw. Zijn bedrijf Aerobel begon als een klein lab in een garage in Bilzen, maar is al op zoek naar een derde locatie. Deze week neemt Chartouni plaats in De Tijdcapsule om te reflecteren over zijn verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd. Vandaag: het einde.