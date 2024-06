De Tijdcapsule | Schoenenontwerpster Virginie Morobé: 'Mijn onzekerheid is mijn grootste obstakel als ondernemer'

Het schoenenmerk van Virginie Morobé (48) boomt. Na een eerste winkel in Knokke, een indrukwekkende flagshipstore in Antwerpen en een collectie handtassen en accessoires kijkt Morobé nu over de landsgrenzen heen. Deze week neemt de schoenenontwerpster plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de tegenwoordige tijd.