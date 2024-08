In 2013 richtte Sophie Claes thuis een webshop op voor baby- en kinderspullen. Het bedrijf was meteen winstgevend, en realiseerde vorig jaar voor een omzet van 8,5 miljoen euro. Enkele weken geleden verhuisde ze naar een eigen magazijn met kantoren van 3.000 vierkante meter. Deze week neemt ze plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de toekomstige tijd.