Op zijn 41ste werd Tom Willemen (49) CEO van de Mechelse bouwgroep Willemen. Zes jaar later zette hij door oververmoeidheid een stap opzij in het familiebedrijf, maar sinds juni 2023 is hij opnieuw voorzitter van de raad van bestuur. Deze week neemt hij plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de tegenwoordige tijd.