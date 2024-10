De Tijdcapsule | Tom Willemen (Willemen Groep): 'Nicole en Hugo leerden me dat wie authentiek is geen rol hoeft te spelen'

Tom Willemen. 'Mijn moeder was de ideale first lady, die opviel in haar onopvallendheid.'

Op zijn 41ste werd Tom Willemen (49) CEO van de Mechelse bouwgroep Willemen. Zes jaar later zette hij door oververmoeidheid een stap opzij in het familiebedrijf, maar sinds juni 2023 is hij er terug als voorzitter van de raad van bestuur. Deze week neemt hij plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de verleden tijd.

Wat wilde u worden als kind?

‘Toen ik heel jong was, wilde ik uitbater van een feestzaal worden. Ik droomde ervan allerlei evenementen te organiseren. Eens ik op de schoolbanken zat, wilde ik de wereld ontdekken als piloot. Later zijn de genen mijn toekomst gaan bepalen. Mijn familie is al generaties in de bouwsector actief. Wat ik leuk vind aan de bouw is dat je iets tastbaars maakt. Tastbaar voor jezelf, maar tegelijk - en dat is een gedachte die pas veel later is gekomen - bouw je mee aan de droom van iemand. Een gebouw is nooit een doel op zich, maar altijd een middel om bij te dragen aan die droom.’

Wat was uw laatste euforische moment?

‘Dat was toen Willemen Groep in 2013 verkozen werden als Onderneming van het Jaar. Op de uitreiking keek ik links en rechts en vroeg ik me af wat ik daar zat te doen. Plots werd onze naam afgeroepen en deelde iedereen op datzelfde moment in mijn vreugde. Dat maakte de euforie des te groter.’

Advertentie

Wat is het moeilijkste moment dat u ooit beleefde?

‘Het overlijden van mijn moeder aan kanker en de emotionele rollercoaster die eraan voorafging. Het ene moment sloeg de behandeling aan en het andere moment herviel ze, totdat er geen behandeling meer mogelijk was. Ze was de ideale first lady, die opviel in haar onopvallendheid. Ze was er als ze er moest zijn, maar trad niet op het voorplan. Als CEO heb je zo'n klankbord nodig dat je voor de volle 100 procent kan vertrouwen. Iemand die het hele verhaal van dichtbij volgt en de context kent. Iemand aan wie je niet het verhaal van Adam en Eva moet vertellen, voor je kwijt kan wat je dwarszit. In het beste geval is dat je partner, maar dat kunnen ook je vrienden, ouders of kinderen zijn.’

Wanneer had u het laatst een krop in uw keel?

‘Toen ik onze leidinggevenden toesprak over de veiligheid op onze werven. Ik wil dat iedereen 's avonds met evenveel vingers naar huis gaat als waarmee hij 's ochtends naar het werk komt.’

Is er iemand die uw leven veranderd heeft maar het niet weet?

‘Nicole en Hugo leerden me dat wie authentiek is geen rol hoeft te spelen. Dat het belangrijk is om jezelf te zijn, zowel in je publieke rol, als bij vrienden en familie. In zekere zin maakt dat je kwetsbaar, maar ik vind dat het waard.’