Ethisch hacker Inti De Ceukelaire: 'Als je bij de grootste bedrijven kan binnendringen, voel je je oppermachtig'

In de eerste aflevering van zijn tijdcapsule blikt ethisch hacker Inti De Ceukelaire terug op zijn verleden tijd. Als kind wilde hij goochelaar worden en eigenlijk is die droom een beetje uitgekomen.

Wat wilde u worden als kind?

‘Goochelaar. Dat moet in mijn genen zitten, want de naam ‘Ceukelaire’ is een verbastering van het woord goochelaar. Op de jaarlijkse talentenshow van mijn middelbare school bracht ik zelfs een comedy-goochelshow. Zelfs nu voel ik me soms een beetje een internetgoochelaar, die zelfs serieuze bedrijfsleiders kan verwonderen.’

Ik moet verlof nemen om zelf te hacken. Inti De Ceukelaire Ethisch hacker

Welk onvergetelijk moment wilt u opnieuw beleven?

‘In 2018 werd ik op een internationale hackerswedstrijd in Las Vegas ‘Most Valuable Hacker’. Die overwinning had ik totaal niet verwacht. Ik stond achteraan in de zaal met een Heineken in de hand met iemand te babbelen toen mijn naam door de boxen galmde. Achteraf zijn we met het verliezende Zweedse team naar een karaokebar gegaan. Pas toen we luidkeels ‘The winner takes it all’ van ABBA zongen, drong mijn overwinning tot me door.’

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

Wat was uw laatste euforische moment?

'Omdat ik het zo druk heb met ‘Intigriti’ (start-up van Stijn Jans en De Ceukelaire, red.) heb ik minder tijd om zelf te hacken. Daar moet ik tegenwoordig zelfs verlof voor nemen (lacht). Ik was onlangs bezig met een hack, maar het wilde niet lukken. Enkele dagen later vond ik de oplossing. Ik spurtte naar mijn computer en zag dat het werkte. Die thrill of the chase voelt onbeschrijflijk goed. Als je beseft dat je bij een van de grootste bedrijven ter wereld kan binnendringen, voel je je oppermachtig.’

Wanneer had u het laatst een krop in uw keel?

‘In november tijdens mijn eerste zaalshow ‘Hackefietjes’, waarin ik vertel over de wereld van hacking, in Aalst. Die avond was heel bijzonder omdat veel familie en vrienden aanwezig waren, maar ook omdat ik mijn vriendin aan het einde van de show ten huwelijk gevraagd heb. Ik had mijn speech tientallen keren geoefend zodat ik vlot en zelfverzekerd zou klinken, maar toch bibberde mijn stem toen ik haar op het podium riep. Desondanks was het moment perfect. We werden getrakteerd op een staande ovatie en daarna konden we in de foyer nog enkele uurtjes feesten.’

Wanneer en waar hebt u iets goddelijks gegeten en gedronken?

‘Een keer per jaar slachten we ons spaarvarken voor een diner bij het visrestaurant ‘Kelderman’ in Aalst. Gastheer Peter Van den Driesschen beschrijft de gangen met zijn zeemzoete radiostem alsof het gerenommeerde kunstwerken zijn. Hij slaagt er keer op keer in me het duurste aperitief aan te smeren (lacht).’