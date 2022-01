Ethisch hacker Inti De Ceukelaire: 'Mijn neurodiversiteit is een vloek en een zegen'

In de tweede aflevering van zijn tijdcapsule evalueert ethisch hacker Inti De Ceuckelaire zijn tegenwoordige tijd. Een hackersleven kan hectisch zijn. Hij komt tot rust bij de twee Vlaamse reuzen die rondhuppelen in zijn tuin. 'Ik ben jaloers op de nonchalance waarmee ze hun gangetje gaan.'

Hoe ziet uw ochtendroutine eruit?

‘Ik check eerst Twitter - voor hackers is dat platform nog relevant - en de pushmeldingen op mijn gsm. Meestal blijf ik net te lang in bed liggen. Om tijd te winnen lees ik de krant in de douche. Dat is niet slim. IPhones zijn zogezegd waterdicht, maar uit persoonlijke ervaring weet ik dat dat niet het geval is.’

Wat was u net voor dit interview aan het doen?

‘Aan het kijken wat de 40.000 hackers van ons ethisch hackersplatform Intigriti vannacht hebben uitgespookt.’

Wat doet u als u 5 minuten wilt ontsnappen aan de dagelijkse hectiek?

‘In onze tuin lopen twee Vlaamse reuzen rond: Nicole en Hugo. Heel veel liefde krijg je daar niet van, maar ik ben jaloers op de nonchalance waarmee ze hun gangetje gaan. Of ik nu goed- of slechtgezind ben, ze blijven me met dezelfde lege blik aankijken. Daar word ik kalm van.’

Hoeveel ongelezen e-mails zitten in uw mailbox? Hoe voelt u zich daarover?

‘7.337. Ik krijg veel berichten van mensen die gehackt en opgelicht zijn. Of die de gsm van hun overleden dochter of zoon proberen te unlocken. Jammer genoeg kan ik niet iedereen helpen, hoe graag ik ook zou willen. Daar heb ik het soms lastig mee.’

Wat is momenteel uw grootste obstakel?

‘Mijn neurodiversiteit is zowel een vloek als een zegen. Ik bezit kenmerken van AD(H)D en hoogbegaafdheid. Dat heeft tot gevolg dat ik uitzonderlijk kan presteren als iets mij écht interesseert, maar de keerzijde is dat ik soms dingen overdenk. Onlangs ging ik met wat vrienden naar een escaperoom. De uitbater zei achteraf dat we uitzonderlijk lang moesten nadenken over de makkelijke puzzels, terwijl de complexe puzzels zonder moeite lukten.’

Welke serie bent u aan het bekijken?

‘'Lucifer'. Een serie op Netflix over de duivel, die door een vreemde samenloop van omstandigheden zijn krachten inzet om detectivewerk te verrichten in Los Angeles en mensen te helpen. Ik herken me een beetje in hem: als hackers worden wij vaak als inherent slecht bestempeld, terwijl we net veel goeds kunnen doen.’

Hebt u een irrationele angst?

‘Van open water. Ik heb ooit op vakantie in Florida, tot ongenoegen van mijn vriendin, een kajaktrip in de Everglades geannuleerd omdat ik had gelezen dat een vrouw was aangevallen door een krokodil.’