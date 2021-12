Frank Raes: 'Ik verdronk ooit bijna in een bergrivier in Zwitserland'

In de laatste aflevering van zijn tijdcapsule mijmert sportjournalist Frank Raes over het oneindige. Welke impact zal hij op de wereld nalaten? 'Geen. Daar maak ik me geen illusies over.'

We steken u in een teletijdcapsule: met welke persoon, levend of dood, wilt u uiteten? Waarom?

‘Leonardo Da Vinci. Hij was een echte homo universalis, kunstenaar, uitvinder, architect en nog veel meer. Hoe hij al die dingen deed, zonder de middelen die wij hebben, intrigeert me.’

Ik heb weinig sympathie voor trainers die hun spelers motiveren door ze op te jagen of tegen elkaar op te zetten. Frank Raes Sportjournalist

Hebt u de dood al eens in de ogen gekeken?

‘Ik verdronk ooit bijna in een bergrivier in Zwitserland. De bal van een van de kinderen was in die rivier beland en terwijl ik die er probeerde uit te halen ben ik erin gevallen en meterslang meegesleurd. Gelukkig ben ik er op tijd uitgeraakt want die rivier was op weg naar een grote stuwdam en krachtcentrale. De volgende dag moest ik in bed blijven liggen om te bekomen.’

Welke impact hoopt u op de wereld na te laten?

‘Geen. Daar maak ik me geen illusies over. Ik ben Da Vinci niet. Jonge mensen kennen Rik De Saedeleer, de grootste Vlaamse voetbalverslaggever ooit, ook niet meer. Op een bepaald moment moet je wijken voor een nieuwe generatie. Het is triest als mensen daar verbitterd op reageren.’

Welke muziek mag op uw begrafenis gedraaid worden?

‘‘Symfonie nr. 7’ van Beethoven is een van de mooiste muziekstukken aller tijden. Beethoven heeft geen enkele slechte noot geschreven. Ik ben opgegroeid met klassieke muziek. Als we mijn vader hoorden thuiskomen op de oprit zetten mijn broers en ik snel de klassieke radiopost op. ‘I See a Darkness’ van Johnny Cash zou ook mogen. Maar niet ‘My Way’ van Frank Sinatra - hoewel ik een grote Sinatra-fan ben - of ‘Afscheid van een vriend’ van Clouseau, dat wordt al te vaak op begrafenissen gedraaid.’

'Symfonie nr. 7' van Beethoven.

Zal iemand dansen op uw graf?

‘Hopelijk niet. Ik hou niet van conflict, ik ben eerder een verzoenende man. Ik heb ook weinig sympathie voor trainers die hun spelers motiveren door ze op te jagen of tegen elkaar op te zetten. Met agressiviteit van supporters en hooligans heb ik het ook altijd heel lastig gehad.’

Schermvullende weergave Acteur Robert Redford. ©REUTERS

Welke acteur of actrice mag u vertolken in een film over uw leven? En waarom?

‘Volgens veel mensen lijk ik op Robert Redford maar die is wat te oud om mij te spelen. Ik twijfelde tussen Leonardo DiCaprio en Brad Pitt. Het zijn allebei heel sterke acteurs maar Pitt is de stereotiepe knappe man dus misschien toch liever DiCaprio. Die kan alles aan.’