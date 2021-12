Frank Raes: 'In mijn koelkast staat alles op dezelfde plaats'

In de tweede aflevering van zijn tijdcapsule evalueert sportjournalist Frank Raes zijn tegenwoordige tijd. 'Als ik foto's neem, kan ik mijn hoofd leegmaken.'

Hoeveel uur heeft u vannacht geslapen? Was dat genoeg?

‘8 uur, van 23 tot 7 uur. Ik word elke nacht minstens één keer wakker. Dan moet ik mezelf tegenhouden om niet naar mijn gsm te grijpen en spelletjes te spelen of door Instagram te scrollen.’

Hoe ziet uw ochtendroutine eruit?

‘Altijd hetzelfde. In mijn koelkast staat ook altijd alles op dezelfde plaats, zodat ik het gemakkelijk terugvind. Ik eet elke ochtend skyr met granola en fruit. Via Gopress lees ik de kranten. Meestal hoef ik niet vroeg op te staan maar als mijn zoon bij mij is, sta ik mee op. Dan zie ik erop toe dat hij gezond ontbijt en maak ik zijn brooddoos klaar.’