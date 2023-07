Met haar bedrijf Go Forest overtuigt de Belgische onderneemster Sarah Parent bedrijven om te investeren in herbebossing. Hun nieuwe tak Go Ocean focust op het herstellen van koraalriffen, mangroves en zeegrasweides. Deze week neemt Parent plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.