Harpiste Anneleen Lenaerts: 'Ik ben bijna toevallig in een carrière als muzikant gerold'

De Limburgse Anneleen Lenaerts speelt als enige Belgische muzikante mee in de Wiener Philharmoniker, het befaamde Oostenrijks symfonieorkest. In de eerste aflevering van haar tijdcapsule blikt ze terug op haar verleden tijd.

Wat wilde u worden als kind?

‘Ik heb me die vraag nooit bewust gesteld. Op mijn negende ben ik harp beginnen te spelen en mijn lerares zag destijds dat ik talent had. Mijn ouders hebben helemaal geen muzikale achtergrond. Ze gaven haar carte blanche. Zij schreef me voor wedstrijden en masterclasses in. Daarna kwamen uitnodigingen voor concerten en cd-opnames. De positieve ervaringen bleven zich opstapelen. Zo ben ik, bijna toevallig, in een carrière als muzikant gerold.’

Mijn allereerste repetitie in de Grote (Gouden) Musikvereinssaal bij de Wiener Philharmoniker was onvergetelijk. Anneleen Lenaerts Harpiste bij de Wiener Philharmoniker

Welk moment uit uw jeugd is u het meest bijgebleven ?

‘Toen ik als kind begon bij de harmonie in Peer speelde ik op een kleine klepjesharp. Die kinderharp huurden we, maar we hadden er geen echte hoes voor. Ik herinner me dat we daarom een slaapzak over het instrument trokken ter bescherming (lacht). De reden waarom ik met de harp begon, was heel toevallig. De dirigent van de harmonie wilde het blaasorkest graag omvormen tot een symfonisch blaasorkest door er een harp, een cello en een contrabas aan toe te voegen. Hoewel ik het instrument nog nooit gezien of gehoord had, mocht ik de harp bespelen.’

Welk onvergetelijk moment wilt u opnieuw beleven?

‘Mijn allereerste repetitie in de Grote (Gouden) Musikvereinssaal van de Wiener Philharmoniker. Tot dan had ik die zaal enkel op televisie gezien tijdens het nieuwjaarsconcert. Het was een heel overweldigend moment. Ik voelde me plots heel klein.’

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

Wat is het moeilijkste moment dat u ooit beleefd heeft?

‘Exact 10 jaar geleden verhuisde ik naar Oostenrijk om bij de Wiener Philharmoniker aan een proefjaar te beginnen. Het is niet gemakkelijk om al je vrienden en familie achter te laten en een heel nieuw sociaal leven op te bouwen. Het kost tijd om mensen te leren kennen die je energie geven en niet alleen nemen. Maar na tien jaar kan ik zeggen dat ik in Wenen een nieuwe thuis heb gevonden. Zeker nadat ik niet alleen het Duits, maar ook de fijnheden van de verschillende dialecten leerde kennen. De Oostenrijkse humor, met veel zelfironie, is eigenlijk erg vergelijkbaar met de Vlaamse.’

Wanneer had u het laatst een krop in uw keel?