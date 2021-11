Harpiste Anneleen Lenaerts: 'Onze voorouders hadden het met paard en kar misschien beter'

In de derde aflevering van haar tijdcapsule werpt de Limburgse harpiste Anneleen Lenaerts een blik op de toekomst. 'We moeten misschien in een lager tempo leven. Het hoeft in ieder geval niet sneller te gaan dan nu.'

Welk goed advies moet u dringend opvolgen?

'Meer bewegen, meer slapen en minder alcohol drinken. Hoewel ik ook geloof dat het geen zin heeft om je schuldig te voelen als je, met mate, van iets ongezonds geniet.'

Ik probeer geen hoge toekomstverwachtingen te scheppen. Dan word je toch enkel teleurgesteld. Anneleen Lenaerts Harpiste Wiener Philharmoniker

Welke film wilt u nog bekijken?

'Ik probeer al een tijdje de oudere films van Federico Fellini terug te vinden. Enkele jaren geleden wijdde ik een album aan de filmmuziek van de Italiaanse componist Nino Rota. Die maakte niet alleen de soundtrack van Coppola’s 'The Godfather', maar ook van Fellini’s 'La Dolce Vita' en enkele van zijn minder bekende films. Ik hield als kind al heel erg van films. Ik groeide op in Peer, waar nooit echt veel te beleven was, maar ik ging wel minstens één keer per week met mijn broer naar de Kinepolis in Hasselt.'

Nino Rota - The Godfather (Anneleen Lenaerts)

Waar wilt u nog heen reizen?

'Naar Cuba. Ik vind het land en zijn geschiedenis heel intrigerend.'

Welk boek wilt u nog lezen?

'Ik ben al een poosje bezig aan ‘In de naam van de roos’ van Umberto Eco. Meestal lees ik meerdere boeken door elkaar, afhankelijk van mijn stemming. Ik loop graag rond in boekenwinkels. Ik heb een hele stapel ongelezen exemplaren op mijn nachtkastje liggen.'

Hoe zal het leven op aarde er binnen 200 jaar uitzien?

'Als de technologische ontwikkeling in dit tempo voortgaat, zullen we allemaal in privévliegtuigjes of raketten rondvliegen. Al denk ik dat onze voorouders het met paard en kar misschien beter hadden. We moeten misschien in een lager tempo leven. Het hoeft in ieder geval niet nog sneller te gaan dan nu. Of er nog harp gespeeld gaat worden? Misschien niet op aarde, maar sowieso wel aan de hemelpoorten.' (lacht)

Wat zou uw leven beter maken?

'Een privéjet.'

Waar ziet u uzelf binnen tien jaar?