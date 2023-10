'Ik ga viraal'-fenomeen Lorentia Veppi: 'We leggen te veel lasten op de schouders van jonge mensen'

De Genkse leerkracht Lorentia Veppi was al een populaire food influencer, maar door een deelname aan het Streamz-programma 'Ik ga Viraal' vergaarde ze als comedian nog eens zo'n 128.000 extra volgers. Vooral haar filmpjes waarin ze 'moeders nu' vergelijkt met 'moeders vroeger' zijn een hit. Deze week neemt ze plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over haar verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.