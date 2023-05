Piet Colruyt, de neef van Colruyt-topman Jef, is een belangrijke speler in impactinvesteringen, waarbij behalve naar financieel rendement ook naar de maatschappelijke gevolgen wordt gekeken. Deze week neemt hij plaats in de tijdcapsule en vertelt hij over zijn verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.