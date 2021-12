Jolyce Demely: 'Ik heb een irrationele angst voor vissen'

Jolyce Demely, de directeur van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen, heeft het druk, maar op zondagochtend haar mails wegwerken kan nog net. In de tweede aflevering van haar tijdcapsule beantwoordt ze vragen over haar tegenwoordige tijd.

Hoeveel uur hebt u vannacht geslapen? Was dat genoeg?

‘Mijn dochtertje van zes maanden slaapt normaal door, maar vannacht was het one of those nights. Gelukkig heeft ze een geweldige papa, die even goed voor haar zorgt als ik. Mijn partner draagt evenveel bij aan het huishouden. Een must, als je allebei werkt.’

Mijn achilleshiel is het opvolgen van administratieve rompslomp, zoals het inbrengen van onkostennota's. Jolyce Demely Algemeen directeur van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen

Hoe ziet uw ochtendroutine eruit?

‘Voor de geboorte van mijn dochtertje deed ik ’s ochtends pilates, zette ik het laatavondjournaal op of nam ik rustig een bad. Nu is er minder me-time. De ochtend is een rush van wassen, eten, klaarmaken en vertrekken. Om 8 uur zijn we al bij de crèche.’

Wanneer bent u het minst aangenaam? Hoe uit zich dat?

‘’s Avonds laat moet je me niet te veel vragen. Ik val in de zetel al in slaap. De afwas laat ik staan. ’s Ochtends ruim ik dan als een wervelwind het hele huis op.’

Hebt u een irrationele angst?

‘Ja, van vissen. Zelfs in een zwembad ben ik soms bang dat er plots een luik opent waaruit allerlei vissen zwemmen. Ik weet niet waar die angst vandaan komt. Misschien heb ik als kind te veel naar 'Piranha', 'Jaws' of natuurdocumentaires gekeken. Toch zoek ik graag grote vissen op. Net voor corona reisde ik met mijn partner langs de westkust van de VS. In Oregon spotten we een grote groep walvissen. Ik droom van een reis naar Alaska om walvissen en orka’s te spotten. Uit de confrontatie met mijn angsten haal ik een adrenalinekick.’

Wat doet u als u vijf minuten wil ontsnappen aan de dagelijkse hectiek?

‘Ik bel mijn mama of zus om even stoom af te laten en te lachen. Zij hebben een heel ander leven, dat helpt om dingen te relativeren. Of ik ga wandelen met een podcast als ‘De Bourgondiërs’ of ‘50 koffies’ in de oren.’

50 koffies

Hoeveel ongelezen e-mails zitten in uw mailbox? Hoe voelt u zich daarbij?

‘180. Voor het einde van het jaar wil ik die nog allemaal beantwoorden. Minstens een keer per maand, meestal een zondagmorgen, neem ik ook een moment om mijn mailbox volledig leeg te maken.’

Wat is uw achilleshiel?

‘Het opvolgen van administratieve rompslomp, zoals het inbrengen van onkostennota’s. Ik excuseer me daarvoor oprecht bij mijn collega’s.’

