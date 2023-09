De Antwerpse modestart-up Gofluo haalde eerder dit jaar 1 miljoen euro op en wil vanaf september met zijn modieuze, reflecterende veiligheidsvesten ook de VS veroveren. Oprichtster en CEO Julie Vets neemt deze week plaats in De Tijdcapsule om vragen te beantwoorden over de verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.