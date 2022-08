Klara-nethoofd Chantal Pattyn: 'Ik zoek de euforie dagelijks op'

In de eerste aflevering van haar tijdcapsule werpt Chantal Pattyn, Klara-nethoofd en presentatrice, een blik op het verleden. 'Ik kwam helemaal niet uit een omgeving die erg geïnteresseerd was in cultuur. Ik moest de dingen zelf uitzoeken.'

Wat wilde u worden als kind?

'De ene dag wilde ik dokter worden, de andere wilde ik alleen dansen en spelen. Ik was een heel ernstig kind, maar tegelijk ook een echte speelvogel. Taal was al heel vroeg belangrijk voor mij. Toen ik tien was, besloot ik om mijn allereerste gedicht op rijm te sturen naar de jongerenbijdrage van het Nieuwsblad. Tot mijn grote verbazing werd het gepubliceerd. Mijn allereerste wapenfeit. (lacht) Ik kwam helemaal niet uit een omgeving die erg geïnteresseerd was in cultuur. Dat was niet altijd makkelijk. Ik had de dingen zelf uit te zoeken. Dat maakt je extra hongerig. En dankbaar voor alles wat op je pad komt.'

Welk moment uit uw jeugd is u het meest bijgebleven ?

Toen ik twaalf was ging ik op internaat en overviel me een zwaarte. Chantal Pattyn Nethoofd en presentatrice bij Klara

'Toen ik twaalf was, verloor ik kort na elkaar de enige twee grootouders die ik ooit gekend had. Dat was een pandoering, want we waren heel close. Daarna ging ik op internaat en was ik mijn lichtheid kwijt, er overviel me een zwaarte, waar ik niet meer van verlost ben. Ik ben nu 54 en denk daar nog vaak aan.'

Wat was uw laatste euforische moment?

'Ik zoek de euforie dagelijks op en vind ze ook. Wanneer ik verrukt word door wat op de radio gebeurt of hoe de zon ergens binnenvalt of een vogel fluit. Nog los van de verrukking die ik ervaar door naar kunst te kijken. Na de dood van mijn vader maakte ik een helse tijd mee. In de slipstream van emoties heb ik beslist om streng over mijn energie te waken. Ik hou sindsdien zo goed als het kan alle negativiteit buiten. Het leven is te kort om het niet elke dag te vieren.'

Uit welke fout heeft u het meeste geleerd?

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in de Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

‘Ik wil graag geloven dat je uit al je fouten leert, maar ik weet niet of dat waar is. Vandaag is alles zogezegd maakbaar. Je kan je hele fysieke verschijning laten vertimmeren. Om mentaal te groeien moet je mediteren en mindfulness volgen. Is het ook niet belangrijk om eenvoudigweg jezelf en je gebreken te aanvaarden?’

Wanneer was u voor het laatst teleurgesteld in iemand?

'In mezelf. Ik moet aanvaarden dat je de lat niet elke dag even hoog kunt leggen. Dat is altijd een testje met mijn karakter.'

Wanneer had u het laatst een krop in uw keel?

'Voor de derde keer op rij op de tentoonstelling van Marlene Dumas in het Palazzo Grassi in Venetië. Haar schilderijen raken je tot in het diepste van je ziel.'

Wanneer en waar heeft u iets goddelijk gegeten en gedronken?