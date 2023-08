Klimaatwetenschapper Valerie Trouet: 'Toen ik begon was er geen blauwdruk voor vrouwen in de wetenschap'

Klimaatwetenschapper Valerie Trouet is een autoriteit in dendrochronologie, de wetenschap die de jaarringen van bomen bestudeert. Sinds begin 2023 staat ze aan het hoofd van het nieuwe Klimaatcentrum in Ukkel. Deze week stapt ze in De Tijdcapsule en beantwoordt ze vragen over haar verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.