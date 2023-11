Kunstenares Inès van den Kieboom (93): 'Picasso heeft me bijna letterlijk gevloerd'

In de eerste aflevering van haar tijdcapsule blikt Inès van den Kieboom (93) terug op haar verleden tijd. De kunstenares brak op haar 92ste door met een eerste solotentoonstelling bij Tim Van Laere. Haar werken hangen bij Venus Williams aan de muur. 'Door mijn zwakke gezondheid bracht ik als kind veel tijd door in sanatoria en op het platteland, tot in Zwitserland toe.'