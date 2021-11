Muzikante Anneleen Lenaerts: 'Ik heb geen rijbewijs. In Wenen is dat geen probleem, in Limburg wel'

In de tweede aflevering van haar tijdcapsule evalueert harpspeelster Anneleen Lenaerts haar tegenwoordige tijd. 'Mijn grootste obstakel? Mijn klamme handen.'

Hoe ziet uw ochtendroutine eruit?

‘Aangezien elke dag er anders uit ziet, heb ik niet echt de mogelijkheid om een ochtendroutine te hebben. Tijdens de coronalockdown startte ik de dag met yoga of een andere sport. Dan had ik meteen een fijn gevoel. Ik wilde die routine graag volhouden, maar nu ik weer optreed, is dat onmogelijk. Als ik een halfuur vrij heb, probeer ik te gaan lopen. Mijn sportschoenen kunnen makkelijk overal mee naartoe. En het is een leuke manier om een nieuwe stad te leren kennen.’

Waar wordt u, ondanks al uw ervaring, nog zenuwachtig van?

‘Tijdens een concert kan op elk moment een snaar van je harp springen. Die zijn gemaakt van darm en zijn temperatuurgevoelig. Hoe perfect je ook bent voorbereid, daar kan je niets aan doen. Het is me bijvoorbeeld overkomen vlak voor mijn allereerste nieuwjaarsconcert met de Wiener Philharmoniker Twee minuten voor dirigent Marriss Jansons het podium besteeg, sprong een van mijn snaren. Dat concert is live, de halve wereld kijkt mee, je kan niet zomaar even alles stopzetten. Met heel klamme handen kon ik nog snel een knoop in de snaar leggen. Gelukkig, want Jansons had een solo voor me uitgekozen waar die noot net in voor kwam. Het was een echte vuurdoop.’

Wat is uw grootste obstakel?

‘Ik heb mijn rijbewijs nog niet. In Wenen heb ik dat niet nodig. Ik kan te voet naar mijn werk. Als ik in het landelijke Limburg ben, is dat iets lastiger.’

Hoeveel ongelezen e-mails zitten er in uw mailbox?

’67. Dat zijn e-mails over reisdocumenten, contracten en programma’s. Ik probeer elke dag met een lege inbox te gaan slapen, maar dat lukt niet vaak. Als ik een concert heb, vloeit al mijn concentratie en energie daarheen. Gelukkig kan ik de contractonderhandelingen aan mijn drie managers overlaten. Ik zou het liefst al mijn concerten voor niets doen. Misschien is dat iets Limburgs. (lacht)’

Wat is uw achilleshiel?

‘‘Ik heb van kinds af aan al erg veel last van klamme handen. Dat komt niet door de zenuwen, het is iets waar ik mee geboren ben en natuurlijk vervelend voor het harpspelen. Door op mijn voeding te letten en meer te bewegen is het al veel verbeterd. Als muzikant ben je een soort topsporter. Je moet naar je lichaam luisteren en leren wat goed voor je is.’