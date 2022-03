Olympische schaatskampioen Bart Swings: 'Geen enkele overwinning is vanzelfsprekend'

Bart Swings was zondag de winnaar van de massastart in de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen.

Bart Swings heeft een topseizoen achter de rug. De schaatser won niet alleen de Europese en de olympische titel op de massastart, maar zondag ook nog eens de wereldbeker. In de tweede aflevering van zijn tijdcapsule evalueert hij zijn tegenwoordige tijd.

Hoeveel uur hebt u vannacht geslapen?

‘8,5 uur, mijn slaappatroon wordt streng gemonitord.’

Hoe ziet uw ochtendroutine eruit?

‘Ik ontbijt elke ochtend. Vandaag was het muesli met chocolade. Heb ik meer energie nodig, dan kies ik voor havermout met banaan. Om 10 uur stond ik op het ijs om op te warmen. Ik train zo’n vier dagen per week op de schaatsbaan, daarnaast doe ik krachttrainingen en fiets ik ook veel.’

Wat was u net voor dit interview aan het doen?

‘Ik at een croque monsieur met avocado. Net daarvoor had ik een meeting over een event waarvoor ik ben uitgenodigd. Sinds mijn overwinning op de Olympische Spelen krijg ik veel aanvragen voor interviews en evenementen. Onlangs heb ik bij OHL-Anderlecht de aftrap gegeven. Ik probeer wel een gezond evenwicht te behouden en alleen in te gaan op zaken die me echt aanspreken.’

Wanneer bent u, ondanks al uw ervaring, nog zenuwachtig?

‘Voor elke wedstrijd. Zelfs in een regionale competitie beschouw ik een overwinning nooit als vanzelfsprekend. Die zenuwen zijn nodig om scherp te blijven.’

Hoe komt u tot rust?

‘Door te gamen. Tijdens de voorbereidingen voor de Olympische Spelen mocht ik bijna niemand zien om het risico op een covidbesmetting zo klein mogelijk te houden. Door samen met vrienden ‘Call of Duty’ te spelen, voelde ik me minder alleen. Je waant je even in een andere wereld.’

Wat is op dit moment uw grootste obstakel?

‘Mijn thesis maken. Ik kan goed studeren, voor een examen kan ik me drie weken isoleren en me concentreren op een vak. Een jaar lang aan een thesis werken vraagt een ander soort concentratie.’

Welk boek ligt op uw nachtkastje?

‘Papers die ik ter voorbereiding van mijn thesis moet lezen.'

Welke serie bent u aan het bekijken?