Paardenchirurg Tom Mariën: 'Ik beloofde mijn vader dat ik zou afstuderen als de beste van de klas'

EquiTom, de internationaal gerenommeerde paardenkliniek van Tom Mariën in Lummen, behoort tot de top drie van de wereld. De paardenchirurg mag de kroonprins van Dubai en de dochters van Bruce Springsteen, Steve Jobs en Bill Gates tot zijn vaste klanten rekenen. Deze week neemt hij plaats in De Tijdcapsule om te reflecteren over zijn verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.