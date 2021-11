Pokerspeelster Charlotte Van Brabander: 'Binnen tien jaar wil ik met pensioen'

In de derde aflevering van haar tijdcapsule werpt pokerspeelster en belegger Charlotte Van Brabander een blik in de toekomst. Binnen tien jaar wil ze financieel vrij zijn. Niet om te luieren, maar om zich bezig te houden met wat haar fascineert.

Welk boek wilt u nog lezen?

‘‘Snow Crash’ van Neal Stephenson. Een dystrofische roman uit 1991. In dat boek voorspelt Stephenson de Metaverse van Facebook en een aantal andere hedendaagse trends op het internet. Het is bijna angstaanjagend hoe goed hij de situatie toen al kon inschatten.’

Welk goed advies moet u dringend opvolgen?

‘Ik moet meer sporten. Dat doe ik eigenlijk niet en dat zou ik wel moeten. Je kan veel aan je mentale gezondheid en money mindset werken, maar je fysieke gezondheid is minstens even belangrijk. Het zou me helpen om mijn gedachten los te laten en minder te piekeren.’

Ik ben 32, mijn kinderwens begint heel hard te kriebelen. Charlotte Van Brabander Pokerpionier

Welk concert wilt u bijwonen?

‘Eentje van Bart Peeters. Dat mag intiem zijn, ik sta niet graag in grote massa’s. Van liedjes als ‘Zeester met koffie’ word ik gelukkig.’

Wat moet dringend worden uitgevonden om uw leven beter te maken?

‘Een Personal AI-assistent die in je hoofd zit en waaraan je uitvoerende taken kan delegeren. Een beetje zoals Amazon Alexa, maar dan ingebouwd in je hersenen. Als ik denk ‘print dit’ of ‘stuur dit mailtje naar de boekhouder’, zou mijn brein dat automatisch moeten uitvoeren.’

Hoe zal het leven op aarde er over 200 jaar uitzien?

‘Met de coronacrisis hebben we gezien hoe groot de impact van de politiek op ons leven kan zijn. Ik hoop vooral dat onze liberale waarden overeind blijven. Ik hoop dat we vrij blijven.’

Waaraan merkt u dat u ouder wordt?

‘Mijn kinderwens. Ik word 32 en het begint wel heel hard te kriebelen. Elke keer als ik een baby zie, wil ik die graag vastnemen.’

Wat wilt u doen, maar zal er wellicht nooit van komen?

‘Ik zou een heel groot pokertornooi willen winnen. Zo’n prestigieus tornooi waar het prijzengeld soms meer dan 2 miljoen dollar is.’

Waar ziet u uzelf over tien jaar?

‘In het buitenland onder de zon. Een leven dicht bij de natuur, hopelijk tegen dan samen met mijn kinderen. Ik wil financieel vrij zijn. Volgens het FIRE-principe, financially independant retire early. Over tien jaar wil ik dus met pensioen. Uiteraard wil ik dan nog werken, maar enkel voor projecten die me fascineren. Ik wil financieel vrij zijn van arbeid, zodat ik mijn tijd niet meer hoef in te ruilen voor geld.’