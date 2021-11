Pokerspeelster Charlotte Van Brabander: 'De uitvinder van de bitcoin heeft mijn leven veranderd'

Charlotte Van Brabander is de eerste vrouwelijke gesponsorde pokerspeler van België. Ze is een competitieve gamer en ze heeft een beleggersblog Slim Sparen. Daarnaast is ze hr-consultant bij SD Worx. In de eerste aflevering van haar tijdcapsule vertelt ze over haar verleden tijd.

Wat wilde u worden als kind?

‘Apotheker. Ik hield van de geur van apotheken en het leek me leuk de hele dag medicijnen te maken. Later besefte ik dat ik meer afwisseling nodig had. Elke dag op dezelfde plaats staan en dezelfde producten verkopen aan dezelfde dorpsmensen was niets voor mij. Omdat zaken als de verdwijning van Madeleine McCann me enorm intrigeerden, ben ik criminologie gaan studeren. Ik wilde als rechercheur zedenfeiten op kinderen onderzoeken.'

Ik wil de nieuwe Paul D'Hoore worden. Charlotte Van Brabander Pokerspeelster

'Mijn leven heeft toch een andere draai genomen. Momenteel ben ik een fervente belegger en heb ik ook een eigen beleggersblog. Ik ben ook bezig aan een boek over mijn visie op geld. Ik droom ervan de nieuwe Paul D’Hoore te worden. Ik ben ook een professionele pokerspeelster. Daarnaast werk ik als hr-consultant bij SD Worx.’

Welk moment uit uw jeugd is u het meest bijgebleven?

‘Tijdens de zomermaanden gingen we altijd naar Spanje omdat mijn grootmoeder er een vakantiehuis had. In de tuin stond een grote, oude boom, die leek op de sprekende boom uit de Disneyfilm 'Pocahontas'. Daar kwam ik helemaal tot rust.’

Wat was uw jongste euforische moment?

‘Ik bied op mijn blog Slim Sparen ook onlinebeleggerscursussen aan. Toen ik mijn eerste order binnenkreeg, was ik euforisch. Ik danste als een zot door het huis. Dat gevoel heeft me nog meer zin gegeven om te ondernemen.’

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

Wat was het moeilijkste moment ooit?

‘Tijdens mijn studies criminologie had ik een topsportstatuut en reisde ik de wereld rond om te pokeren. Ik ging weinig naar de les, omdat ik me tijdens die colleges moeilijk kon concentreren. Ik rekende op vrienden voor samenvattingen en notities. Sommigen konden het na een tijdje niet verkroppen dat ik nooit naar de les ging en toch makkelijk slaagde. Dat was niet fair, dus weigerden ze me nog te helpen. Dat was een realitycheck. Mensen kunnen je makkelijk iets misgunnen.’

Wie heeft uw leven veranderd en weet dat niet?

‘Satoshi Nakamoto, die de cryptomunt bitcoin oprichtte en de blockchain ontwikkelde. Hij heeft een heel bijzondere visie op geld en leven. Voor mij is geld een eindpunt, een veiligheidsnet, een middel om een doel te bereiken. Nakamoto denkt daar anders over. Geld is geen doel, maar een middel. Je moet het inzetten en risico’s nemen om meer geld te verdienen. Die visie probeer ik altijd meer aan te nemen.’