Pokerspeelster Charlotte Van Brabander: 'Ik wil mensen financieel vrij maken'

In de laatste aflevering van haar tijdcapsule mijmert pokerpionier en belegger Charlotte Van Brabander over het oneindige. 'Ik heb soms schrik om plots kanker of een andere erge ziekte te krijgen.'

We steken u in een teletijdcapsule: met welke persoon, levend of dood, wilt u uit eten? Waarom?

‘Michael Jackson. Vanuit mijn criminologische achtergrond zou ik willen weten of al die beschuldigingen van pedofilie gegrond zijn of niet. Ik leerde zijn muziek twee jaar voor hij stierf kennen en was op slag fan. Ik bekeek al zijn YouTube-filmpjes en vond hem toen al heel intrigerend. Ik zou een gesprek met hem willen voeren om te ontdekken wat echt allemaal gebeurd is.’

Hebt u de dood al in de ogen gekeken?

‘Nee, maar ik heb soms wel schrik om plots kanker of een andere erge ziekte te krijgen. Vorig jaar ontdekte ik een knobbeltje in mijn borst, dat de dokters heel lang onderzocht hebben. Twee maanden lang heb ik me afgevraagd of ik misschien borstkanker had. Gelukkig was dat niet het geval.’

Denkt u dat er iets is na de dood? Wat? Waarom?

‘Rust. Soms ben ik bang van de dood, maar dan denk ik aan de kalmte die dat met zich mee zou brengen en dan is die angst weg. Every cloud has a silver lining.’

Welke karaktertrek gaat het meest over de tongen op uw koffietafel?

‘Waarschijnlijk hoe bedrijvig en energiek ik was. Mensen vragen me vaak hoe ik alles combineer. Ik ben gewoon graag veel bezig. Natuurlijk heb ik nog geen kinderen, maar ik denk niet dat mijn bedrijvigheid daardoor zal veranderen.’

Wat is uw laatste avondmaal?

‘Niets te exotisch. De zurkelpatatjes met serrano- of gandaham van mijn papa. Het ultieme comfortfood. Ik kan me daar echt te pletter van eten, er is nooit genoeg van. Mijn papa kookt amper, maar dit is een van zijn topgerechten.’

Welke impact hoopt u op de wereld na te laten?

‘Met mijn beleggersplatform Slim Sparen hoop ik mensen door mijn raad financieel vrij te maken. Zo veel mensen zitten vast in een baan die hen niet gelukkig maakt. Door mensen een betere financiële educatie te geven kunnen ze uit die dagelijkse ratrace stappen. Als je je zorgen over geld kan loslaten, kan je ook meer aan zelfontplooiing doen. Ik wil mensen verlossen van hun stress over geld.’

Zal iemand dansen op uw graf?

'Ongetwijfeld. Als ik onrechtvaardig behandeld word, kan ik heel streng zijn en mensen volledig afblokken. Die negativiteit heb ik niet nodig. Om mijn persoonlijke doelen waar te maken heb ik rust nodig. Mensen die mijn pad blokkeren, sluit ik uit.’

Welke muziek mag op uw begrafenis gedraaid worden?

‘‘Il Volo’ van Zucchero. Een echt hoopgevend nummer.’