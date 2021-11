Pokerspeelster Charlotte Van Brabander: 'Mijn grootste obstakel is mijn reptielenbrein'

Pokerspeelster en belegger Charlotte Van Brabander vergelijkt pokeren met schaken. 'De sfeer en de spanning zijn te vergelijken met de schaaktornooien in de Netflixserie ‘The Queens Gambit'. In de tweede aflevering van haar tijdcapsule evalueert ze haar tegenwoordige tijd.

Hoeveel uur heeft u vannacht geslapen?

‘Zeven en een half uur. Dat was niet voldoende. Ik probeer elke nacht acht tot negen uur te slapen om helemaal op te laden. Het zijn soms de enige uren die ik niet achter een scherm doorbreng.’

Hoe ziet uw ochtendroutine eruit?

Ik ben bang in de armoede te belanden. Charlotte Van Brabander Pokerspeelster en belegger

‘Ik snooze, maar nooit meer dan twee keer. Als we in een volatiele markt zitten - bij cryptomunten is dat vaak het geval - check ik meteen op mijn gsm hoe de koersen staan. Daarna sta ik op, poets ik mijn tanden en kruip ik met een kop koffie achter mijn laptop. Douchen doe ik pas ’s middags. Ik begin liever meteen aan de werkdag. ’s Ochtends kan ik heel veel werk verzetten.’

Heeft u een irrationele angst?

‘Om in de armoede te belanden. Ik heb het heel goed en heb genoeg opvangnetten, maar ik ben toch vaak bang dat ik niet zal kunnen rondkomen. De drang om altijd harder te werken verhindert me soms om te genieten. Elke maand geef ik mezelf een bepaald budget om verplicht mee te gaan winkelen of een massage te nemen. Anders zou ik alles sparen.’

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

Waar wordt u, ondanks al uw ervaring, nog steeds zenuwachtig van?

‘Als ik de finaletafel op een pokertornooi speel. Zo’n tornooi duurt meestal zo’n zes dagen. Er vallen steeds meer spelers af totdat enkel de finaletafel overblijft. De sfeer en de spanning zijn te vergelijken met de schaaktornooien in de Netflixserie ‘The Queens Gambit'. Als ik na zo’n week de finale mag spelen ben ik superzenuwachtig. Ik moet altijd een grote sweater dragen omdat je anders mijn hartslagader ziet racen.’

Wat is momenteel uw grootste obstakel?

‘Mijn reptielenbrein. Onze hersenen bestaan uit drie delen: het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en het mensenbrein. Het reptielenbrein is het eerste dat we als soort ontwikkeld hebben en is gefocust op overleven en voortplanten. Mijn eigen angstig en negatief denken houdt me vaak tegen. Ik ben een piekeraar en heb soms veel angsten over de toekomst. Dat zou ik vaker moeten uitzetten.’

Wat is uw achilleshiel?

‘Als ik het gevoel heb dat ik onrechtvaardig behandeld word, kan ik heel temperamentvol reageren. Daar ben ik heel gevoelig aan.’

Welk boek bent u aan het lezen?