Sportjournalist Frank Raes: 'Ik had graag de Himalaya beklommen'

In de derde aflevering van zijn tijdcapsule beantwoordt sportjournalist Frank Raes vragen over de toekomstige tijd. Hoe ziet hij het leven over 200 jaar? 'Wie weet leven we, zoals in de film ‘Waterworld’, op grote schepen omdat het land overspoeld is.'

Welk goed advies moet u dringend opvolgen?

‘Dat ik meer moet reizen. Sinds mijn pensioen is daar meer tijd voor. In Canada ben ik nog nooit geweest. Het land heeft indrukwekkende steden als Vancouver, maar ook ongerepte natuur waar je walvissen kan spotten. Mijn hart ligt ook een beetje in Zwitserland. Je springt in de auto en in enkele uren ben je in de hoogste Alpen. Daar kan ik van alles loskomen.’

Als ik lang voetbal, ben ik de dag erna behoorlijk kreupel. Frank Raes Sportjournalist

Welke film wilt u nog bekijken?

‘‘Nomadland.’ De film bevat blijkbaar sciencefiction elementen. Dat vind ik meestal flauwekul, maar deze zou echt een aanrader zijn. ‘The Father’, met de geweldige Anthony Hopkins, staat ook hoog op mijn lijstje.’

Welk concert wilt u nog bijwonen?

‘Van Morrison heb ik nooit live gezien. Of hij nog in staat is goede concerten te geven weet ik niet. Hij is blijkbaar een verschrikkelijk moeilijke mens. Na concerten wil hij niet in een hotel slapen, maar meteen met een privéjet naar huis vliegen.’

Van Morrison - Days Like This

Wat moet dringend worden uitgevonden om uw leven beter te maken?

‘Een eenvoudige manier om foto’s te bewerken. Ik heb heel veel gestudeerd om programma’s als Adobe Photoshop onder de knie te krijgen, maar ik heb nog veel te leren.’

Hoe zal het leven op aarde er over 200 jaar uitzien?

‘Wie weet leven we, zoals in de film ‘Waterworld’, op grote schepen omdat het land overspoeld is. Of leven we in ruimtetuigen. Ik zou graag één dag naar de toekomst reizen om te zien wat ons te wachten staat.’

Waaraan merkt u dat u ouder wordt?

‘Aan mijn rug. Een marathon lopen zal nooit lukken en als ik lang voetbal, ben ik de dag erna behoorlijk kreupel. Ik heb ooit een openhartoperatie gehad. Dan sta je wel even stil bij de eindigheid van het leven.’

Wat wilt u ooit doen, maar zal er wellicht nooit van komen?

‘Ik ben een echte Himalaya-freak. Naar een van de basiskampen op 5.000 meter trekken, is een droom maar fysiek te zwaar. Bergbeklimmers zijn de allerstrafste sporters. Reinhold Messner beklom als eerste alle 14 pieken boven 8.000 meter. Zonder extra zuurstofflessen mee te nemen. Hij verloor wel een paar tenen. Recenter beklom de Nepalese klimmer Nirmal Purja diezelfde 14 pieken in zes maanden en zes dagen. Dat zijn taaie mannen.’