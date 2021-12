Sportjournalist Frank Raes: 'Op mijn 12de moest ik zes maanden in isolatie'

Frank Raes (67) is al sinds 1988 een vaste waarde in de sportjournalistiek. Hij kon zijn kinderdroom om journalist te worden waarmaken. Nu gaat hij officieel met pensioen. In de eerste aflevering van zijn tijdcapsule beantwoordt hij vragen over zijn verleden tijd.

Wat wilde u worden als kind?

‘Als kind hield ik al krantenknipsels bij omdat ik ooit journalist wilde worden. Daar was ik al vroeg zeker van. Even heb ik eraan gedacht verpleger te worden omdat een jongen bij ons op school met de brommer verongelukte. Dat was een enorme schok.’

Welk moment uit uw jeugd is u het meest bijgebleven?

Ik ben niet degene die een café binnenloopt en de boel op stelten zet. Frank Raes Sportjournalist

‘Op mijn 12de liep ik een ernstige vorm van geelzucht - een erg besmettelijke infectie - op. Daardoor moest ik zes maanden geïsoleerd op mijn kamer blijven. Ik herinner me dat iemand onderaan op de trap in ons huis stond en riep dat ik afstand moest houden. Die periode is me erg bijgebleven. Ik vervreemdde wat van de wereld en nadien moest ik weer onder de mensen leren komen. Vandaag ben ik nog altijd niet degene die een café binnenloopt en de boel op stelten zet. Ik ben sociaal vrij selectief.’

Welk onvergetelijk moment wilt u opnieuw beleven?

‘De maanlanding in 1969. In ons huis waren schilderwerken aan de gang waardoor we niet gewoon met de trap naar de woonkamer konden. We moesten ’s nachts uit een raam klimmen en met de ladder naar beneden. Diezelfde dag won Eddy Merckx ook voor het eerst de Ronde van Frankrijk. Een heel memorabele dag.’

Wat is het moeilijkste moment dat u ooit beleefd hebt?

‘Toen mijn moeder, die pianolerares was, negen dagen in coma lag na een zwaar ongeluk. Ik was alleen thuis toen de politie aanbelde om te zeggen dat mijn moeder betrokken was bij een zwaar auto-ongeval. Daarna begon een maandenlange revalidatie. Ze heeft nooit de fijne motoriek teruggekregen om piano te spelen. Tijdens haar herstel kwam het runnen van het huishouden mee op mijn schouders terecht. Mijn vader werkte heel hard maar kon amper koffiezetten. Ik kookte en deed de was. Mijn studies, ik was net begonnen aan de universiteit, hebben daar even onder geleden. Maar het is me toch gelukt om germanist te worden.’

Wanneer had u het laatst een krop in de keel?

‘Ik heb dat vooral met muziek, toen ik onlangs bijvoorbeeld op YouTube een oud clipje van de Bee Gees in een of andere talkshow tegenkwam waarin ze in close harmony (meerstemmige zangstijl, red.) een van hun nummers zongen. Zo’n dingen raken mij.’

