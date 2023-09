't Fornuis in Antwerpen heeft al sinds 1986 een Michelinster. Langer dan eender ander restaurant in het land. De 74-jarige chef Johan Segers, die er nog vijf dagen per week kookt, neemt deze week plaats in De Tijdcapsule om vragen te beantwoorden over de verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.