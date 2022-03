Chef Ralf Berendsen staat aan het hoofd van het naar hem vernoemde sterrenrestaurant in hotel La Butte aux Bois in het Limburgse Lanaken. Naast twee Michelinsterren ontving hij dit jaar van de culinaire gids Gault&Millau ook de prijs Dessert van het Jaar. In de eerste aflevering van zijn tijdcapsule blikt hij terug op zijn verleden tijd.