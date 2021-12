Wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem: 'Ik heb vrede genomen met de dood'

In de laatste aflevering van zijn tijdcapsule denkt wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem na over zijn oneindige tijd. Als hij nog twee weken te leven had, zou hij Marcel Proust lezen.

We steken u in een teletijdcapsule: met welke persoon, levend of dood, wilt u uit eten?

‘Ik dacht eerst aan Ludwig Wittgenstein, maar die zou zo’n pauper als ik meteen afwijzen. Denis Diderot, eerder dan d’Alembert, vind ik ook een fantastisch figuur, maar we zouden elkaar waarschijnlijk niet begrijpen. Dus ik kies liever voor eigentijdse helden. Met Piet Mondriaan bijvoorbeeld, om zijn creatieve brein te begrijpen. Of Paul Auster, een van mijn favoriete schrijvers. Ik had hem ooit bijna ontmoet in New York, maar die afspraak is op het laatste moment in het water gevallen.

Mijn primaire geslachtskenmerken zijn dan wel mannelijk, maar mijn secundaire zijn zeker vrouwelijk. Jean Paul Van Bendegem Wetenschapsfilosoof

Hebt u de dood al in de ogen gekeken?

‘Ik ben ooit bijna gestorven door een bloedvergiftiging. Er was een wilde kat mijn bureau binnengeslopen. Toen ik het beestje betrapte, klom het plots mijn boekenkast in. Toen ik het vastnam, beet het heel hard in mijn vinger. Tot op het bot. Waardoor ik een bloedvergiftiging opliep. Ik dacht dat antibiotica wel konden wachten tot de ochtend erna. Dat was niet het geval. Ik ben tot het stadium geraakt dat het binnen het uur voorbij had kunnen zijn. Maar gelukkig werkten de antibiotica goed. Op dat moment heb ik vrede genomen met de gedachte van doodgaan. Ik dacht dat iets in de mens zich biologisch altijd zou verzetten tegen doodgaan, maar dat is blijkbaar niet zo.’

Wat zou u doen als u nog twee weken te leven had?

‘‘A la recherche du temps perdu’ van Marcel Proust lezen. Het zou een enorm karwei zijn, maar hard werken tot het einde spreekt me wel aan.’

Welke acteur of actrice mag u vertolken in een film over uw leven?

‘Barbara Sarafian. Ik ken haar een beetje en er zijn veel verschillen tussen ons, maar we hebben veel raakpunten. Ze is ook gefascineerd door de filosofie en een indrukwekkende actrice. Het mag zeker een vrouw zijn. Mijn primaire geslachtskenmerken zijn dan wel mannelijk, maar mijn secundaire zijn zeker vrouwelijk.’

Zal iemand dansen op uw graf?