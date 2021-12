Wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem: 'Ik wil nooit naar Patagonië'

In de derde aflevering van zijn tijdcapsule werpt wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem een blik op de toekomst. 'De eindigheid van het leven is een evidentie geworden.'

Waaraan merkt u dat u ouder wordt?

‘Een plafond schilderen duurde vroeger één dag. Vandaag heb ik er vijf voor nodig. Eén dag om te schilderen en vier om van de nekpijn te bekomen. (lacht) Voorts word ik geconfronteerd met de problemen van alle oude, witte mannen in deze contreien: een opgezwollen prostaat. Gelukkig niets kwaadaardigs.'

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

'De eindigheid van het leven is een evidentie geworden. Mijn vrouw en ik spreken vaker over wat zou gebeuren als een van ons wegviel. Zonder dat we ons erop fixeren, is de dood een onderdeel van het dagelijkse leven geworden.’

Wat moet dringend worden uitgevonden om uw leven beter te maken?

‘Op dit ogenblik, niets. Maar als ik vooruitkijk, hoop ik dat er doorbraken komen in het onderzoek naar parkinson, dementie en alzheimer, zowel voor mij als voor mijn omgeving. Dat mijn hersenen zouden beginnen te falen is mijn grootste angst. Ik heb mezelf in een interview ooit ‘een brein op pootjes’ genoemd. (lacht) Het is mijn meest precieuze onderdeel, ik hoop dat het zo lang mogelijk meegaat.’

Welk goed advies moet u dringend opvolgen?

‘Ik moet het rustiger aan doen. Ik word 69, maar werk nog altijd in het tempo van vroeger. Ik weet dat dat niet verstandig is, maar ik geniet van de drukte.’

Waar wilt u nog heen reizen?

'Ik wil die vraag graag omdraaien: waar wilt u zeker niet naartoe? Ik wil nooit naar Patagonië. Ik heb door de prachtige ‘Encyclopedia Patagonica’ van Dree Peremans zo’n mooi en rijk beeld van de regio, dat ik niet weet of de realiteit eraan kan tippen. Wie weet sta ik daar dan en vind ik het gewoon plat en is er dan te veel wind of stinken de pinguïns.’

Dat mijn hersenen zouden beginnen te falen is mijn grootste angst. Jean Paul Van Bendegem Wetenschapsfilosoof

Wat wilt u ooit nog eens doen, maar komt er wellicht nooit van?

‘Ik zou graag opnieuw meer piano spelen. 50 jaar geleden ben ik als autodidact beginnen te spelen, maar de voorbije 15 jaar is dat volledig naar de achtergrond verdwenen. De Gymnopédies en Gnossiennes van Erik Satie heb ik nog in de vingers, maar ik zou graag ook wat moeilijkere stukken leren spelen.'

Waar ziet u zichzelf over tien jaar?