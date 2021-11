Wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem: 'Mijn eerste kennismaking met moderne kunst was onvergetelijk'

'Wiskunde was mijn redding', zegt wetenschapsfilosoof Jean Paul van Bendegem in de eerste aflevering van zijn tijdcapsule, waarin hij zijn verleden tijd analyseert. Wie waren zijn rolmodellen? The Beatles en Jezus.

Wat wilde u worden als kind?

‘Ik wilde vooral met rust gelaten worden, want ik had niet zo veel met andere mensen. In de jaren 70 waren ingenieurswetenschappen het summum van wat je kon studeren. Zeker niets voor mij, dan moest je aan mensen leiding geven. Gelukkig heeft de wiskunde, en later de filosofie, me gered.’

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

Voor welk programma mocht u later opblijven?

‘Ik was een grote Beatles-fan. Ik herinner me dat mijn moeder me na 11 uur uit bed haalde om naar de première van hun nieuwe single ‘Hello Goodbye’ te kijken. Ze wist hoeveel dat voor mij betekende.’

Welk onvergetelijk moment wilt u opnieuw beleven?

‘Mijn eerste kennismaking met moderne kunst. Mijn leerkracht geschiedenis had daar drie lessen over voorzien. Voor het eerst leerde ik Wassily Kandinsky, Piet Mondriaan en Jackson Pollock kennen. Die kennismaking was een openbaring, een manier om te ontsnappen aan deze wereld.’

Wat was uw recentste euforische moment?

‘Ik ben bezig aan een boek dat in het voorjaar verschijnt. Ik heb lang gesukkeld met het vinden van de juiste vorm. Na veel frustratie en tientallen ontwerpen kwam het moment dat ik doorhad hoe het boek eruit moest zien. Het project is dan nog niet af, maar je hoeft geen muren meer te metselen, je kan stukadoren. Het hielp ook dat mijn uitgever in mijn nek zat te ademen.’

Zonder te weten heeft een dominee me van mijn geloof afgeholpen. Jean Paul Van Bendegem Wetenschapsfilosoof

Wat is het moeilijkste moment dat u ooit beleefd hebt?

'Het beëindigen van mijn eerste relatie is het moeilijkste dat ik ooit gedaan heb. Als je die knoop eenmaal doorhakt, gaat het beter. Het is niet dat je de Himalaya beklommen hebt en begint aan de afdaling, maar je kan uitkijken naar andere toppen.’

Is er iemand die uw leven veranderd heeft maar het niet weet?

‘Ik ben opgegroeid als gereformeerd protestant. Ik herinner me een dominee Steenhuis uit Nederland. Hij zat in een geloofscrisis en zijn manier om daarmee om te gaan was door het leven van Jezus te hervertellen zonder de mirakels toe te voegen. Hij toonde aan wat voor bijzonder mens hij eigenlijk was. Toen Jezus ‘over water liep’, toonde hij aan de vissers dat hij wist welke plaatsen bij eb doorwaadbaar waren. Hij maakte deel uit van hun wereld. Zonder te weten heeft die dominee me van mijn geloof afgeholpen. Hij heeft me er wel een rolmodel bij gegeven.’