Wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem: 'Om tot rust te komen maak ik een LEGO-bouwpakket'

In de tweede aflevering van zijn tijdcapsule evalueert wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem zijn tegenwoordige tijd. Van vergaderingen voorzitten wordt hij doodnerveus. Om terug tot rust te komen, grijpt hij graag naar een LEGO-bouwpakket.

Hoe ziet uw ochtendroutine eruit?

‘Ik sta op rond 7 uur en voeder onze vier katten. Voor hen wijkt alles. Dan zet ik radio 1 op en lees ik de kranten. Ik zet de eerste koffie van de dag - waanzinnig belangrijk - en daarna ontbijt ik met cornflakes of Rice Krispies. Dan heb ik ook mijn dosis melk binnen. Dan kruip ik achter mijn computer, check ik mijn mails en is de dag begonnen.’

Heeft u een irrationele angst?

‘Ja, van het donker. Dat sleep ik mee sinds mijn kindertijd. Vermoedelijk komt het door mijn uitgebreide fantasie die op zulke momenten op hol slaat. Ik verbeeld me bijvoorbeeld dat er iemand plots achter me staat. Gelukkig kan ik wel zonder nachtlampje slapen, zo erg is het niet meer. Maar de eerste nacht in een hotelkamer is nooit aangenaam omdat ik moet wennen aan de ruimte.’

Hoe komt u even tot rust?

‘Door aan een LEGO-bouwpakket te beginnen. Momenteel wacht ik op de LEGO Titanic, hun grootste set ooit. De totale lengte ervan is 1,35 meter. Ik heb al verschillende bouwpakketten gemaakt van LEGO Architecture, een collectie voor volwassenen. Zo maakte ik al Fallingwater - het huis van Frank Lloyd Wright -, het Sidney Opera House, de Taj Mahal en het Colosseum. De LEGO-handleidingen zijn van zo’n geweldige kwaliteit dat ze mij volkomen ontspannen. Als ik iets minder tijd heb, maak ik snel een sudoku.’

Waar wordt u, ondanks al uw ervaring, nog steeds zenuwachtig van?

‘Elke keer als ik een lezing geef. Maar ik heb van wijlen Leo Apostel (Vlaamse filosoof, red.) geleerd dat zenuwen een indicator van betrokkenheid zijn. Als je niet meer zenuwachtig bent, doe je een verplicht nummertje. Je publiek heeft dat meteen door.'

'Verder ben ik doodnerveus als ik vergaderingen moet voorzitten. Nochtans was ik vroeger decaan van de faculteit letteren en wijsbegeerte aan de VUB, dus moest ik dat wel vaker doen. Ik herinner me een werkgroep waarbij ik na sommige vergaderingen echt maagpijn had van de stress. Het project is uiteindelijk geslaagd. Hoewel het een miserabele tijd was, was het dat dus toch waard.’

Welk boek ligt momenteel op uw nachtkastje?

‘‘Hersenorkaan’ van Ann De Craemer, over haar depressie. Meestal lees ik tot vijf boeken tegelijk, maar sommige werken kan je niet in fragmenten lezen. Dit verhaal moest ik helemaal op me laten inwerken.’