Wouter Torfs: 'Ik heb me vaak afgevraagd hoe ik het in de politiek zou doen'

In de derde aflevering van zijn tijdcapsule denkt Wouter Torfs, CEO van Schoenen Torfs, na over zijn toekomst. Binnenkort gaat hij met pensioen. Wat zal hij doen met zijn vrije tijd? 'Een maand naar Thailand, hopelijk ook meer op reis met de camper en misschien een nieuw boek.'

Welk goed advies moet u dringend opvolgen?

‘Elk advies met betrekking tot gezonder eten en matiger alcoholconsumptie. Maar ik ben nu eenmaal een levensgenieter.’

In 2023 stop ik als CEO. Dan zou ik graag een maand naar Thailand reizen. Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

Welk concert wilt u bijwonen?

‘We zaten onlangs klaar achter de computer om tickets voor Stromae te bestellen, maar het concert was onmiddellijk uitverkocht. Hem zou ik heel graag live zien. Of Bruce Springsteen, omdat het een rocklegende is waar ik mee ben opgegroeid.’

Wat moet dringend worden uitgevonden om uw leven beter te maken?

‘Een persoonlijke consultant die snel en makkelijk al mijn digitale zaakjes kan regelen.’

Waar wilt u naartoe reizen?

‘In 2023 stop ik als CEO. Dan zou ik graag een maand naar Thailand reizen. Om een breuk met het verleden te maken.’

Welk boek wilt u lezen?

‘‘Conscious leadership’ van John Mackey. Ook al ga ik met pensioen, boeken over management blijven me interesseren. Omdat ik zelf op een nieuw boek aan het broeden ben, maar ook omdat goed leiderschap me blijft fascineren.’

Hoe ziet het leven op aarde eruit over 200 jaar?

‘Hopelijk is er nog genoeg leven en biodiversiteit. We moeten meer moed en wijsheid opbrengen om de juiste keuzes te maken voor het klimaat. De oplossingen blijven uitstellen is een pervers verraad van het intergenerationeel contract.’

Wat wilt u doen, maar zal er wellicht nooit van komen?

‘In de politiek gaan. Het is makkelijk om kritiek te uiten vanaf de zijlijn. Ik heb me vaak afgevraagd hoe ik het in een politiek ambt zou doen. Als ondernemer is het soms makkelijker om bepaalde veranderingen door te voeren, omdat iedereen in je bedrijf normaal zijn neus in dezelfde richting heeft. In de politiek is er meer tegenstand en moet je veel meer rekening houden met de publieke opinie. Ik zou niet weten bij welke partij, ik vind wat van mezelf terug bij alle centrumpartijen.’

Waar ziet u uzelf over tien jaar?

‘Thuis in Berlaar. Met wat meer kleinkinderen, die vaak komen logeren. Hopelijk trekken we er wat vaker op uit met de camper. Misschien heb ik dan een nieuw boek geschreven en kan ik daar presentaties over geven. Ik wil blijven investeren in mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat is een levenslang groeiproces.’