Wouter Torfs: 'Mijn carrière in de advocatuur gaf ik met pijn in het hart op'

In de eerste aflevering van zijn tijdcapsule werpt Wouter Torfs, de CEO van Schoenen Torfs, een blik op zijn verleden. Een gesprek over hoe hij de CEO van zijn familiebedrijf werd, wat hij ervoor opgaf en wat hij leerde onderweg.

Wat wilde u worden als kind?

‘Ik overwoog rond mijn twaalfde twee opties. Ofwel zou ik in mijn vaders voetsporen treden en het familiebedrijf overnemen, ofwel zou ik advocaat worden. Het theatrale van de advocatuur sprak me erg aan. Ik stond graag voor de klas en kon het altijd goed uitleggen.’

‘Op mijn 18de ben ik rechten gaan studeren en ik heb zelfs mijn baliestage van drie jaar afgewerkt. Toen het familiebedrijf in 1985 op zoek was naar een nieuwe manager heb ik - met lichte pijn in het hart - ervoor gekozen mijn carrière als advocaat stop te zetten.’

Welk moment uit uw jeugd is u het meest bijgebleven?

‘Mijn grootouders hadden vroeger een buitenverblijf in Halle, waar we tijdens de vakanties lange tijd heen gingen. Daar leerde ik tennissen en renden we uren door de bossen. Ook vandaag tennis ik nog steeds, hoewel ik de jongste tijd ook graag ga padellen. Heel hip van mij (lacht). Door de bossen hollen doe ik niet meer, maar ik ga er wel nog steeds graag wandelen.’

Wat was uw laatste euforische moment?

‘Twee weken geleden. Ik ging met mijn eerste kleinzoon, die 15 maanden oud is, wandelen langs de oevers van de Nete hier in Berlaar. Door het plastic doorkijkluikje van de buggy zag ik zijn oogjes op een bepaald moment langzaam dichtvallen. Ik zag dat dat ventje een onbeperkt vertrouwen in me had. Het was een moment van intens geluk, midden in de prachtige natuur. Ik kreeg er een krop in mijn keel van.’

Wat is het moeilijkste moment dat u ooit beleefd heeft?

‘Het begin van mijn loopbaan in het familiebedrijf. Ik had een carrière opgegeven die ik oprecht graag deed. Daarbovenop had ik het gevoel dat ik wat verloren liep in het bedrijf, dat destijds ook niet in een al te beste situatie verkeerde. Ik voelde me verantwoordelijk tegenover mijn familie voor het aanleveren van de sleutels tot succes, die ik nog niet had. Die onzekerheid was heel moeilijk.’

Uit welke fout heeft u het meeste geleerd?

‘Ik wil geen non-dits meer in vergaderingen. Soms merk je dat een raad van bestuur alle punten van de agenda bespreekt, alsof het business as usual is, maar dat er iets in de lucht hangt dat niemand durft uit te spreken. Net die impliciete zaken heb ik geleerd altijd aan te kaarten.’