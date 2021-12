Wouter Torfs: 'Op mijn meditatiekussen kom ik tot rust'

In de tweede aflevering van zijn tijdcapsule evalueert Wouter Torfs, de CEO van Schoenen Torfs, zijn tegenwoordige tijd. 'De digitale revolutie heb ik deels aan mij laten voorbijgaan.'

Hoe ziet uw ochtendroutine eruit?

‘’s Ochtends beantwoord ik e-mails en plan ik digitale vergaderingen in. Ik begin niet meer elke dag om 9 uur in ons kantoor in Sint-Niklaas. Door het afstandswerken hoeft dat niet meer en dat heeft een betere balans in mijn leven gebracht.’

Wanneer op de dag bent u het minst aangenaam? Hoe uit zich dat?

‘Tijdens meetings moet ik erop letten dat ik me niet te hard identificeer met mijn eigen standpunt. In discussies durf ik wat scherper met anderen te interageren. Natuurlijk weet ik dat mijn eigen mening niet altijd de beste is. Ik sta al 35 jaar aan het hoofd van het bedrijf en ik voel dat ik niet meer op alle vlakken mee ben. De digitale revolutie is deels aan mij voorbijgegaan. Eind volgend jaar ga ik met pensioen en kan ik de fakkel doorgeven aan de volgende generatie.’

Ik doe niet aan thuisbankieren, dat laat ik aan mijn vrouw over. Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

Waar wordt u, ondanks al uw ervaring, nog steeds zenuwachtig van?

‘Als ik de oplossing voor een bepaald probleem niet meteen zie. Dan heb ik het oer-Vlaamse gevoel dat ik faal of het niet goed doe. We moeten milder zijn voor mensen die falen. In zijn bekende speech ‘The man in the arena’ drukt Teddy Roosevelt goed uit hoe makkelijk het is kritiek te uiten langs de zijlijn. Ik heb veel meer respect voor mensen die falen maar tenminste geprobeerd hebben dan voor wie niets doet.’

'The Man in the Arena'

Wat doet u als u 5 minuten wilt ontsnappen aan de dagelijkse hectiek? Hoe komt u even tot rust?

‘Ik heb mijn leven zo georganiseerd dat er weinig hectiek in voorkomt. Om tot rust te komen mediteer ik graag. Dan neem ik 20 minuten voor mezelf op mijn meditatiekussen.’

Wat is momenteel uw grootste obstakel?

‘Mijn digitale aversie. Ik doe niet aan thuisbankieren, dat laat ik aan mijn vrouw over. Ik gebruik de app Itsme niet graag. Mijn Covid Safe Ticket heb ik netjes afgeprint, hoewel mijn vrouw de app ook op mijn gsm heeft geïnstalleerd. Dat probleem heb ik zelf veroorzaakt. Ik dacht jaren geleden dat ik er wel mee weg zou komen als ik niet meer mee was met de digitale vernieuwingen. Nu is het moeilijk bijbenen.’

