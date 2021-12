Wouter Torfs: 'Vijf jaar geleden kreeg ik nierkanker, dat had fout kunnen aflopen'

In de laatste aflevering van zijn tijdcapsule mijmert Wouter Torfs, de CEO van Schoenen Torfs, over het oneindige. 'Ik denk niet dat ons bewustzijn gewoon stopt als we sterven.'

We steken u in een teletijdcapsule: met welke persoon, levend of dood, wilt u uit eten? Waarom?

‘Nelson Mandela. Ik wil hem graag vragen hoe hij erin is geslaagd zijn persoonlijke wrok te overstijgen na zo veel jaar van gevangenschap. Hoe is hij altijd het grotere plaatje blijven zien? Hij is altijd verbinding en oplossingen blijven zoeken. Ik heb veel vragen over zijn visie op leiderschap.’

Ik heb geprobeerd aan te tonen dat een respectvolle, menselijke aanpak de sleutel is tot duurzaam ondernemen. Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs

Hebt u de dood al in de ogen gekeken?

‘Vijf jaar geleden heb ik nierkanker gehad. Ze hebben een van mijn nieren weggehaald. Dat was gelukkig voldoende om te genezen. Het had ook fout kunnen lopen, maar op het moment zelf besef je dat niet altijd.’

Denkt u dat er iets is na de dood? Wat? Waarom?

‘Ik geloof in continuity of consciousness. Ik denk niet dat ons bewustzijn stopt als we sterven en dat je dan in een zwart gat belandt.’

Wat zou u doen als u nog twee weken te leven had?

‘Ik zou rustig en kwalitatief afscheid nemen van mijn familie, vrienden en mensen met wie ik graag samengewerkt heb.’

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

Welke karaktertrek gaat het meest over de tongen op uw koffietafel?

‘Dat ik een bon vivant was die graag veel lachte en plezier maakte.’

Wat is uw laatste avondmaal?

‘Iets heel eenvoudigs. Gebakken zeetong met frietjes en witloofsalade.’

Welke impact hoopt u op de wereld na te laten?

‘In mijn kleine familiale cirkel hoop ik dat ik een liefhebbende partner, vader en grootvader ben geweest en dat ik altijd een groot hart heb gehad voor mijn familie. Op breder, maatschappelijk vlak heb ik geprobeerd aan te tonen dat een respectvolle, menselijke aanpak de sleutel is tot duurzaam ondernemen.’

Welke muziek mag op uw begrafenis gedraaid worden?

‘‘Wat nog komen zou’ van Bart Peeters.'

Bart Peeters - Wat nog komen zou

Welke acteur of actrice mag u vertolken in een film over uw leven? En waarom?

‘Robert De Niro. Zijn prestatie in ‘The Godfather’ vind ik briljant. Als geen ander kan hij een breed pallet aan intense emoties naar het scherm vertalen en daar ook een vorm van humor in verwerken.’