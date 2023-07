20 jaar liberalisering van energie: geen zichtbaar prijsvoordeel, amper nieuwe formules

Op 1 juli is het exact 20 jaar geleden dat de Vlaamse energiemarkt volledig werd geliberaliseerd. De beloofde lagere prijzen lijken ver weg: vandaag kost elektriciteit drie keer zo veel als voor de vrijmaking, al is dat eerder te wijten aan de energiecrisis, investeringen voor de energietransitie en politieke inmenging. Ook op betere en nieuwe dienstverlening is het nog wachten.